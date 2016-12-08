Самара, 8 декабря, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Вице-губернатор — полномочный представитель губернатора Самарской области при Президенте РФ и правительстве РФ Игорь Ерёмин и руководитель Самарской лиги КВН Сергей Ларионов поздравили Александра Маслякова с 75-летием и одновременно с 55-летием игры КВН от имени всех самарцев, а также вручили почетный знак «За труд во благо земли Самарской», отметив его значительный вклад в развитие творческого и культурного потенциала молодежи в регионе, сообщает ИА REGNUM.

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Вручение награды состоялось в Московском молодежном центре «Планета КВН».

«Ваша творческая биография вмещает в себя множество ярчайших страниц, связанных с историей и развитием отечественного телевидения. Уже много десятилетий Вы являетесь постоянным ведущим и руководителем популярнейшей в России и за ее пределами телевизионной игры «КВН», которая пользуется всеобщей любовью и объединяет народы, страны и континенты», — указано в поздравлении от имени губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

«Из «Клуба веселых и находчивых», ставшего подлинным феноменом нашей национальной культуры и настоящей «фабрикой звезд», вышли многие талантливые актеры, юмористы и сатирики. Ваша постоянная забота о воспитании и поддержке молодых дарований, активная жизненная позиция заслуживают самого искреннего уважения и общественного признания. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и новых успехов на профессиональном поприще!», — говорится в официальном поздравлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к Почетному знаку губернатора Самарской области прилагается единовременное вознаграждение в размере 187 тысяч 500 рублей из средств областного бюджета.