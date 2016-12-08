Москва, 8 декабря, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Первые экспортные образцы ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» будут поставлены в Египет в 2017 году, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Vitaly V. Kuzmin Вертолет Ка-52

Напомним, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству и «Рособоронэкспорт» еще в декабре 2015 года сообщали о заключении контракта с Египтом на поставку ударных вертолетов Ка-52.

Эти поставки начнутся уже в 2017 году. Сейчас на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса идет работа по изготовлению экспортных образцов Ка-52 «Аллигатор».

Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» является всепогодной боевой машиной нового поколения, двухместной модификацией ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». Вертолет предназначен для уничтожения бронетехники, вертолетов, низколетящих самолетов и живой силы противника на поле боя и в тактической глубине обороны в условиях сильного огневого противодействия.

Как ранее сообщало, Египет планирует сформировать несколько вертолетных эскадрилий, чтобы разместить их на вертолетоносцах «Мистраль», купленных у Франции после отказа Парижа от своих обязательств по поставке этих кораблей ВМФ России.