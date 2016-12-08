Минск, 8 декабря, 2016, 16:49 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата за газ

Официальный Минск произвёл перевод части суммы задолженности за природный газ в расчёте на восстановление Россией объёмов поставок нефти на белорусские НПЗ. Об этом сегодня, 8 декабря проинформировала пресс-служба Совмина Белоруссии.

«Газпром» не подтвердил получение «авансового платежа». Правительство РФ настаивает на полном погашении задолженности и также не подтверждает погашения хотя бы части долга.

Напомним, с 2016 года госпредприятия Белоруссии не доплачивали белорусской дочерней компании российского «Газпрома» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» за потребляемый природный газ. Правительство Белоруссии утверждало, что задолженности нет, так как оплата происходит по той цене, которую руководство республики считает справедливой. В «Газпроме» считали иначе и, так как российская компания является крупным плательщиком в российский госбюджет, правительство РФ приняло решение сократить объёмы поставок нефти в Белоруссию.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Минск второй год пытается сбить примерно вдвое цену на потребляемый российский газ, игнорируя нормы действующего контракта. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» свернуло инвестпроект в Минске и обратилось в белорусский Арбитражный суд с иском, рассмотрение которого положено «под сукно».

Правительство Белоруссии официально до сих пор не признало факт долга за газ и не выполнило своего обещания до конца октября погасить задолженность. Помимо сокращения поставок нефти, Россия также отказала официальному Минску в предоставлении прямых и косвенных кредитов, включая третий транш ЕФСР. Друзья и партнёры Александра Лукашенко из Евросоюза и других стран не выказали готовности помочь ему в очередной непростой ситуации.