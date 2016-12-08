Москва, 8 декабря, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении Орденами Мужества раненых и погибших в Сирийской Арабской Республике российских военнослужащих и гражданского персонала. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

В указе о награждении Орденом Мужества значатся пять фамилий.

Посмертную награду получили полковник Руслан Галицкий, сержанты Надежда Дураченко и Галина Михайлова.

Сержанты Дураченко и Михайлова работали в российском мобильном госпитале в Алеппо который подвергся прицельному обстрелу со стороны боевиков так называемой умеренной оппозиции.

Обе до командировки в Сирию работали в 304-м госпитале Минобороны РФ в Биробиджане. У 39-ти и 40-летней медсестер остались дети: у одной женщины — дочь, у другой — 15-летний сын.

Полковник Галицкий работал в Сирии военным советником и помогал сирийским войскам освобождать захваченные террористами районы Алеппо. Галицкий получил тяжелые ранения в ходе обстрела боевиками, российские военные врачи несколько дней боролись за жизнь офицера, но спасти его так и не удалось. Дома у погибшего остались жена и трое детей.

Также Орденов Мужества были удостоены профессор Военно-медицинской академии имени Кирова Минобороны Вадим Арсентьев и полковник Эдуард Скворцов.

Врач-педиатр Арсентьев также работал в мобильном госпитале в Алеппо, который подвергся обстрелу. Он получил серьезные ранения. Вертолетом Арсентьев был доставлен на авиабазу «Хмеймим», где ему была сделана серьезная операция. Затем самолетом его переправили в Россию. Медики оценивают его состояние, как стабильное.