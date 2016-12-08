Курган, 8 декабря, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Прокуроры Зауралья обнаружили коррупционные правонарушения в областном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды. Чиновники правительственного органа выписывали без жеребьевки разрешения на охоту себе и своим родственникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Курганской области.

Клод Моне. Охотники (фрагмент). 1876

В ходе прокурорской проверки по коллективному обращению охотников Петуховского района установлены факты несправедливого распределения разрешений на охоту, которые получали сами сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды и их родственники.

Так, специалист отдела надзора в области животного мира заполнял ведомости зимнего маршрутного учета на самого себя, своего отца и брата, что позволяло им получать разрешения на охоту без проведения процедур жеребьевки в первоочередном порядке. Вопреки статей 10 и 11 Федерального закона «О противодействии коррупции» сотрудник департамента не урегулировал конфликт интересов, тем самым им совершено коррупционное правонарушение.

Прокуратурой области в адрес директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуарда Гусева внесено представление, а специалист уволен с занимаемой должности.

Аналогичные нарушения в деятельности департамента выявлены курганским природоохранным прокурором, который также внес представление, и настоял на увольнении другого сотрудника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, и еще двум сотрудникам данного правительственного органа объявлены дисциплинарные взыскания.

Как ранее пояснял начальник областного управления по охране и использованию животного мира Сергей Плотников, в Курганской области согласно региональному закону первоочередное право на получение разрешений на охоту предоставляется физическим лицам, участвовавшим в течение года в мероприятиях по учету численности охотничьих ресурсов или по сохранению данных ресурсов, в том числе добыче волков. По тем охотничьим угодьям, где количество заявок от первоочередников превышает количество разрешений, подлежащих распределению, проводится жеребьевка. Учитывая, что количество разрешений на охоту было ограничено лимитами, распределение разрешений между сотрудниками департамента и членами их семей нарушало права других граждан.