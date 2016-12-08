Тольятти, Самарская область, 8 декабря, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Прокуратурой Тольятти признано законным постановление СУ Управления МВД горда о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» по факту мошеннических действий индивидуального предпринимателя в отношении «ФИАБАНК», сообщает ИА REGNUM.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

По версии следствия, в период с апреля по ноябрь 2015 года индивидуальный предприниматель Владимир Кирюхин, действуя совместно с неустановленными лицами из числа сотрудников АО «ФИАБАНК», на основании ранее заключенных агентских договоров на осуществление реализации маркетинговых мероприятий по выявлению клиентов для последующего заключения кредитных договоров с АО «ФИАБАНК», в действительности не оказывал услуги.

Он предоставлял в банк отчеты и акты об оказанных услугах, указывая в них заведомо ложные сведения о привлеченных им клиентах, с большинством из которых у банка уже были заключены кредитные договоры, пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На основании представленных Кирюхиным актов с расчетного счета АО «ФИАБАНК» на его расчетный счет перечислены денежные средства в размере 26,7 млн рублей, которые он получил наличными из кассы.

Расследование осуществляется СУ УМВД России по Тольятти, ход расследования взят прокуратурой города на контроль.