Ленинградская область, 8 декабря, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Региональным оператором по обращению с отходами в Ленинградской области может стать «Ростех». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря сообщил начальник регионального управления по обращению с отходами Николай Борисов. В настоящее время между администрацией области и потенциальным инвестором идут переговоры.

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Напомним, в ноябре в Ленинградской области была утверждена территориальная схема по обращению с отходами — документ, необходимый для начала работы единого регионального оператора. Всем субъектам Российской Федерации своих операторов предстоит определить до 1 января 2019 года.

Проект инвестиций «Ростеха» предполагает оснащение рециклинговыми установками всех действующих мусорных полигонов Ленобласти.

На конец декабря запланирована встреча губернатора региона Александра Дрозденко с потенциальным инвестором.

Добавим, что емкость рынка по обращению с отходами в Ленобласти оценивается в 2 млрд рублей в год.

В соответствии с федеральным законодательством, выбранному по конкурсу региональному оператору будет передана деятельность по сбору, транспортировке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов на территории 47-го региона.

Как сообщало ИА REGNUM, схема обращения с отходами делит Ленинградскую область на 13 технологических зон, в каждой из которых определены источники образования твердых коммунальных отходов, места, оборудованные контейнерными площадками для сбора мусора и лицензированные полигоны для размещения, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов.