Москва, 8 декабря, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Российский рубль укрепляется к доллару и евро, несмотря на снижение нефтяных котировок. По каким ценам лучше всего купить валюту? Долгосрочный тренд на укрепление рубля вполне может продолжиться и в 2017 году, считает ведущий аналитик Аналитика Онлайн Владимир Чернов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы валют

«В декабре у рубля уже стало традицией падать на фоне увеличенного спроса на иностранную валюту со стороны населения в преддверии новогодних каникул, а также на фоне выплат по внешнему долгу, которые также заметно повышают спрос на валюту. Вот и в этом месяце ожидается падение рубля к доллару и евро, а пока оно не началось, появляется хорошая возможность купить валюту по наиболее выгодным ценам», — пояснил Чернов.

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«Риски для российской экономики все еще велики. И если с нефтяным рынком более-менее вопрос решили благодаря непосредственному участию президента РФ Владимира Путина, то геополитическая напряженность остается очень высокой. Не исключается не только продление всех санкций против РФ, но и введение новых. Поэтому рекомендуется покупать валюту в районе самых дешевых цен за 2016 год — по 61,50−62,00 доллары и по 67,20 евро. Обратную конвертацию валюты в рубли рекомендуется производить в районе 65−67 за доллар и 71 за евро», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 9 декабря Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро. Так, курсы составляют 63,39 рубля за американскую валюту и 68,24 рубля за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 52 и 26 копеек соответственно.