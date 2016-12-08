Москва, 8 декабря, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Применение физической силы в отношении заключенных должно быть гуманным и обоснованным, законопроект о применении физической силы в отношении осужденных существенно доработан ко второму чтению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Так, по его словам, «полностью исключены из оснований применения физической силы, спецсредств и оружия случаи нарушения режима содержания в исправительных учреждениях». Закреплено положение, в соответствии с которым заведомо незаконные приказы и распоряжения о применении физической силы, спецсредств и оружия выполнению не подлежат.

Также, отметил Пискарев, законопроект дополнен положением, уточняющим, что сотрудник уголовно-исполнительной системы не несет ответственность за вред, причиненный при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, только в случае, если их применение было признано правомерным.

Кроме того, вводится запрет нахождения с огнестрельным оружием на территориях исправительных учреждений и следственных изоляторов, за исключением случаев, установленных законом.

Закреплен порядок, в соответствии с которым, сотрудники уголовно-исполнительной системы не могут открыто носить спецсредства на территории учреждения, исполняющего наказание.

Законопроект дополнен положением о том, что при наличии возможности, применение сотрудниками физической, силы, специальных средств и оружия подлежит фиксации видеорегистратором либо иным аудиовизуальным средством.

Одновременно поправками уточнен порядок фиксации медицинскими работниками случаев причинения телесных повреждений при применении физической силы, оружия и спецсредств, а также порядок направления материалов по таким случаям прокурору.

Когда могут применяться спецсредства

В частности, оговорено, что спецсредства применяются для пресечения неповиновения или противодействия со стороны осужденных и лиц, заключенных под стражу, только в случаях, когда они связаны с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудника уголовно-исполнительной системы или иного лица, уточнил Пискарев.

Дополнен перечень запретов и ограничений на применение специальных средств. В частности введены ограничения на применение электрошокера.

Законопроект дополнен положением, устанавливающим, что сотрудник уголовно-исполнительной системы не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении людей, если в результате его применения могут пострадать случайные лица.

За сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций закреплено право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в целях самообороны и противодействия преступлениям. Регламентированы порядок и случаи их применения.

Предложения Минюста

Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий использовать спецсредства (резиновые палки, электрошокеры, светошокеры) в случае «нарушения режима содержания» или «иных противоправных действий, дезорганизующих деятельность учреждения». Также документ предусматривал применение силы «при исполнении обязанностей по конвоированию», разрешал использовать служебных собак и водометы.

Такие предложения Минюста вызвали негативную реакцию у правозащитников, которые опасались возможных злоупотреблений со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний по отношению к заключенным.