Оренбург, 8 декабря, 2016, 16:30 — ИА Регнум. В Оренбурге на 1 декабря введено в эксплуатацию 357,4 тыс. кв. м, что составляет от данного периода 2015 года 79%, доля города составляет 46% от введенного жилья в Оренбургской области. Говоря о количестве квартир, начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга Сергей Бренев на аппаратном совещании в мэрии 8 декабря отметил, что их число растет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

С 2012 года количество квартир увеличилось с 2780 до 9126, а количество домов с 40 до 62. Это связано с уходом застройщиков от строительства домов с четырехкомнатными и трехкомнатными квартирами и приоритету в возведении домов с однокомнатными и двухкомнатными квартирами и квартирами — студиями.

В настоящее время в стадии строительства, в различной степени готовности находится около 1 076 547 кв. метров жилья в 177 многоквартирных домах.

По словам Бренева, ежегодное увеличение объемов жилищного строительства в течение последних лет положительно отразилось на стоимости жилья. Так, достигнув пикового значения в 2014 году, когда спрос был максимальным, стоимость жилья в городе за прошлый год уменьшилась на 2%, несмотря на повышение стоимости жилья в целом по России на 1,2%.

Стоит отметить, по данным «Аналитического центра SRG», с января по июнь 2016 года стоимость жилой недвижимости колебалась в интервале 48−48,4 тысячи рублей. 1 апреля средняя стоимость по Оренбургу достигла своего максимального значения — 48,4 тысячи рублей. В мае квадратный метр в среднем дешевел на 0,2% за каждую неделю.

Напомним, в середине лета 2016 года одна из крупнейших инвестиционно-риелторских компаний Оренбуржья говорила о стагнации цен на недвижимость с 2014 года. По данным риелторов, средняя стоимость одного квадратного метра в однокомнатной квартире на вторичном рынке составляет примерно 45 тыс. рублей. В компании подчеркнули, что наибольшая стоимость квадратного метра на вторичном и на первичном рынках приходится именно на однокомнатные квартиры.

Добавим, в 2016 году ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в Оренбургской области должен составить 900 тыс. кв. метров.