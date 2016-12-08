Мурманск, 8 декабря, 2016, 16:23 — ИА Регнум. По претензионной работе в некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Мурманской области» охвачены почти все должники. Такое заявление, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сделал и.о. генерального директора организации Владимир Киселёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платежка ЖКХ

«По претензионной работе у нас сейчас охвачены почти все должники, — отметил Киселёв. — Те, которые платят нерегулярно, мы с ним не работаем, чтобы не распылять силы. Охвачены злостные неплательщики. У нас более 60 тысяч претензий направлено, в судебном порядке погашено больше 40 миллионов. Это хороший показатель».

Как отметил Киселёв, Фонд работает два года и мурманчане до сих пор шлют в адрес организации письма, в которых заявляют, что не будут делать взносы на капремонт, аргументируя свою позицию.

«Два года работаем, но до сих пор пишут письма, что не будут платить, потому что это — добровольные взносы. Это сказывается на собираемости», — объяснил Киселёв.

Напомним, большинство северян всё же исправно платит за капремонт: точно и в срок взносы делают 78% жителей области.

Добавим, внесение средств на осуществление работ по капитальному ремонту является обязательной процедурой. Летом глава мурманского Минэнерго призвал жителей области открывать собственные счета — в том случае, если они не довольны региональным оператором.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года в Фонд капремонта Мурманской области от собственников поступило 466 миллионов рублей.