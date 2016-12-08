Более 60 тыс претензий направил мурманский Фонд капремонта своим должникам
Мурманск, 8 декабря, 2016, 16:23 — ИА Регнум. По претензионной работе в некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Мурманской области» охвачены почти все должники. Такое заявление, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сделал и.о. генерального директора организации Владимир Киселёв.
«По претензионной работе у нас сейчас охвачены почти все должники, — отметил Киселёв. — Те, которые платят нерегулярно, мы с ним не работаем, чтобы не распылять силы. Охвачены злостные неплательщики. У нас более 60 тысяч претензий направлено, в судебном порядке погашено больше 40 миллионов. Это хороший показатель».
Как отметил Киселёв, Фонд работает два года и мурманчане до сих пор шлют в адрес организации письма, в которых заявляют, что не будут делать взносы на капремонт, аргументируя свою позицию.
«Два года работаем, но до сих пор пишут письма, что не будут платить, потому что это — добровольные взносы. Это сказывается на собираемости», — объяснил Киселёв.
Напомним, большинство северян всё же исправно платит за капремонт: точно и в срок взносы делают 78% жителей области.
Добавим, внесение средств на осуществление работ по капитальному ремонту является обязательной процедурой. Летом глава мурманского Минэнерго призвал жителей области открывать собственные счета — в том случае, если они не довольны региональным оператором.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года в Фонд капремонта Мурманской области от собственников поступило 466 миллионов рублей.