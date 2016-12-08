Мурманск, 8 декабря, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Программа по капитальному ремонту мурманских домов в уходящем, 2016 году, будет выполнена на 80%. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский.

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«Второй год мы работаем по этой программе, сложно мы заходили в этот процесс, в 16-ом году у нас в плане стоит 329 домов, я думаю, что по разным видам работ готовность на 80% обеспечим, — отметил чиновник. — 40 домов перейдут у нас на следующий год, по разным причинам у нас не состоялись конкурсы и не вышли подрядчики на работу. Причин несколько. Мы проводим конкурсы и подрядчики не выходят, нам говорят, что их не устраивает установленная цена. Второе, особенно по лифтам — подрядчиков не устраивает, или участников конкурса, кто победил. И они заявляют в ФАС, чтоб отменить выбор победителя. И третья часть, когда подрядчик выбирается, но в течение месяца не выходит на объект и мы с ним расторгаем договор».

Тем не менее, по словам Гноевского, есть обнадёживающие данные: в прошлом, 2015 году, власти переносили на текущий год работы по капитальному ремонту 100 домов, а в этом, как уже было сказано, 40. «Законодательство это позволяет», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в среднем в Мурманской области в месяц завершаются капитальные ремонты в 20−30 многоквартирных домах.

Ранее в регионе утвердили краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год — в него включены 343 многоквартирных дома, расположенные в 28 муниципальных образованиях.