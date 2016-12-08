Москва, 8 декабря, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий запретить чиновникам и их близким родственникам иметь недвижимость за границей, комитет по противодействию коррупции рекомендовал Госдуме отклонить, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Авторы инициативы во главе с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным предложили запретить иметь за рубежом недвижимое имущество лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и ее субъектов РФ, первым заместителям и заместителям генпрокурора России, главам городских округов и муниципальных районов, а также их супругам и несовершеннолетним детям. Законопроект был внесен в октябре 2014.

Сейчас этим категориям лиц иметь недвижимость за границей не запрещено, однако они обязаны ежегодно декларировать свое недвижимое имущество за рубежом.

При внесении законопроекта авторы обратили внимание на то, что наличие недвижимости за границей может стать предметом шантажа для госслужащих, однако, при обсуждении выяснилось, что это аргумент не является ключевым. «Коллеги, есть ли хотя бы одна жалоба на то, что на наших служащих, которые имеют активы за рубежом, на них оказывают давление? Нет», — констатировал зампред комитета Анатолий Выборный («Единая Россия»), отметив, что «такие доводы представляются совершенно необоснованными».