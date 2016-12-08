Иваново, 8 декабря, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В 2017 году Ивановская область получит из федерального бюджета почти 9,7 млрд рублей в качестве дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 8 декабря.

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Сумма федеральной дотации на 2017 год для Ивановской области почти на 2,7 млрд рублей выше, чем в 2016 году, — она возросла почти на треть. «На федеральном уровне мы неоднократно поднимали вопрос о недофинансировании полномочий, переданных на уровень региона. При формировании бюджета 2017 года нами проделана огромная и кропотливая работа в рамках решений, принятых федеральной правительственной комиссией по региональному развитию и трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений», — отметил губернатор Павел Коньков. Эти вопросы не раз обсуждались на рабочих встречах главы региона с руководством Минфина России, а также на уровне премьер-министра и Совета Федерации РФ.

Кроме того, в 2017 году регион получит еще 276 млн рублей в качестве дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

По словам Конькова, при работе над бюджетом Ивановской области на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов областное правительство и депутаты Ивановской областной думы исходили из параметров дотации 2016 года. Закон об областном бюджете на 2017 год и до 2019 года был принят на заседании регионального парламента 5 декабря. В настоящее время доходы бюджета в 2017 году утверждены в сумме 28,7 млрд рублей. Расходы в будущем году прогнозировались на уровне 28,6 млрд рублей. «Теперь нам предстоит корректировка главного финансового документа будущего года с целью распределения новых доходов, к этой работе мы незамедлительно приступим совместно с депутатским корпусом», — заявил губернатор.