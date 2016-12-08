Минск, 8 декабря, 2016, 16:10 — ИА Регнум.



BelarusStub Такая Белоруссия?

«Думаю, экспертное сообщество Белоруссии, России, Украины, других стран, все те, кто считают себя сторонниками Русского мира, должны встать на защиту Юрия Павловца. Ибо на этой неделе, возможно (подождем, что скажут власти по истечении 72 часов после задержания), в республике станет одним политзаключенным больше», — заявил 8 декабря корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, кандидат философских наук Юрий Баранчик, оценивая обстоятельства задержания 6 декабря белорусского учёного, кандидата исторических наук, доцента одного из минских вузов Юрия Павловца.

«Россия денег не дала и начали задерживать сторонников Русского мира, — отметил эксперт, оценивая обстоятельства «дела Павловца». — Раньше точно такая же ситуация была с представителями западного вектора развития республики — чуть Запад допускал какое резкое движение в отношении белорусской власти, как тут же арестовывали и «закрывали» человека. Чтобы был заложник. Так и в данном случае. Только теперь взяли сторонника не «похода на Запад», а сторонника Русского мира».

По мнению белорусского политолога, «задержание Юрия Павловца — это лакмусовая бумажка нынешнего белорусского режима». По ней следует оценивать, насколько официальный Минск искренен в заявлениях об отношениях с русскими, Россией и официальной Москвой.

«Эта ситуация лучше всего характеризует тех, кто сегодня руководит республикой. Эти люди думают только исключительно о сохранении власти, остальные как внутри республики, так и внешние силы — рассматриваются исключительно инструментально», — сказал Баранчик.

Так как ни КГБ, ни Следком, ни другие госорганы Белоруссии не комментируют «дело Павловца». Тем временем СМИ, обслуживающие русофобствующую прозападную оппозицию в Белоруссии, уже указали не только статью Уголовного кодекса, по которой белорусский учёный может быть привлечён к ответственности (ст.130 УК — аналог ст282 в УК РФ), но и подчёркивают «русофильство» третий день находящегося в застенках.

«Я знаком с творчеством Юрия, его экспертными оценками и убеждён, что ни в одной из его публикаций нет даже и намека на разжигание межнациональной розни, — подчеркнул белорусский политолог. — Я считаю, что надобности в содержании Юрия под стражей никакой нет. Это исключительно механизм давления и запугивания эксперта, который в соответствии с нормами белорусской Конституции имеет полное право выражать свое мнение по поводу происходящих в республике процессов, даже если это мнение кому-то не нравится».

«В этой связи интересно, что скажет Россотрудничество, посольство России в Белоруссии, Русская православная церковь, каким образом поддержат и поддержат ли человека, арестованного за свои убеждения, за поддержку Русского мира в Белоруссии», — добавил Юрий Баранчик.

Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM отметил, что «в настоящее время в Белоруссии, России, Украине готовится открытое письмо в адрес белорусских властей в защиту Юрия Павловца». С заявлениями по данному вопросу уже выступили представители общественности Союзного государства России и Белоруссии.

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