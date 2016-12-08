Станции «Новокрестовская» и «Беговая» в Петербурге сдадут в феврале 2018-го
Санкт-Петербург, 8 декабря, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Новые станции Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена «Новокрестовская» и «Беговая» («Улица Савушкина»), которые строят к Чемпионату мира по футболу, будут сданы к 28 февраля 2018 года. Об этом сегодня, 8 декабря, на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщил глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин, передает корреспондент ИА REGNUM.
На сегодняшний день отставание от графика, по словам Харлашкина, составляет 2,5 месяца. «Это не критично, на сроки сдачи объекта отставание не повлияет», — заверил чиновник.
К Чемпионату мира по футболу 2018 года «Метрострой» должен построить перегон от «Приморской» до «Беговой» («Улица Савушкина») с промежуточной станцией «Новокрестовская», которая появится на намывной территории у стадиона «Зенит-Арена». Проходка от стартового котлована началась 3 декабря 2015 года.
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Как доложил 7 декабря Сергей Харлашкин посетившему Петербург вице-премьеру Виталию Мутко, на проходке новых тоннелей Невско-Василеостровской линии метростроители сейчас идут с темпом шесть колец в сутки. Как ожидается, проходческий щит подойдет к станции метро «Новокрестовская» в январе 2017 года. Затем проходческий щит пойдет на второй отрезок — до станции метро «Приморская». Вся проходка должна быть завершена 30 июня 2017 г.
Строительство всех восьми объектов к ЧМ-2018 и Кубку конфедераций 2017 года, включая и мост через остров Серный, по словам Харлашкина, также идет в полном соответствии с календарным графиком.
Новая ветка метро пройдет от действующей станции «Приморская» к станции «Новокрестовская», возводимой у стадиона «Зенит-Арена», и далее к новой станции «Беговая» в Приморском районе города. Это необходимо для проведения в Петербурге матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.