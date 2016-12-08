Санкт-Петербург, 8 декабря, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Новые станции Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена «Новокрестовская» и «Беговая» («Улица Савушкина»), которые строят к Чемпионату мира по футболу, будут сданы к 28 февраля 2018 года. Об этом сегодня, 8 декабря, на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщил глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Metrostroy-spb.ru Проходческий щит Метростроя

На сегодняшний день отставание от графика, по словам Харлашкина, составляет 2,5 месяца. «Это не критично, на сроки сдачи объекта отставание не повлияет», — заверил чиновник.

К Чемпионату мира по футболу 2018 года «Метрострой» должен построить перегон от «Приморской» до «Беговой» («Улица Савушкина») с промежуточной станцией «Новокрестовская», которая появится на намывной территории у стадиона «Зенит-Арена». Проходка от стартового котлована началась 3 декабря 2015 года.

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Как доложил 7 декабря Сергей Харлашкин посетившему Петербург вице-премьеру Виталию Мутко, на проходке новых тоннелей Невско-Василеостровской линии метростроители сейчас идут с темпом шесть колец в сутки. Как ожидается, проходческий щит подойдет к станции метро «Новокрестовская» в январе 2017 года. Затем проходческий щит пойдет на второй отрезок — до станции метро «Приморская». Вся проходка должна быть завершена 30 июня 2017 г.

Строительство всех восьми объектов к ЧМ-2018 и Кубку конфедераций 2017 года, включая и мост через остров Серный, по словам Харлашкина, также идет в полном соответствии с календарным графиком.

Новая ветка метро пройдет от действующей станции «Приморская» к станции «Новокрестовская», возводимой у стадиона «Зенит-Арена», и далее к новой станции «Беговая» в Приморском районе города. Это необходимо для проведения в Петербурге матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.