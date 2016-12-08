Москва, 8 декабря, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Федеративное устройство является сильной стороной российского государства, диалог между федеральным центром и регионами должен идти на основе двустороннего движения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 декабря заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей РФ.

Регионы России

«Нужно помнить о том, что в России есть регионы. Помним. И считаем, что это сильная сторона нашей страны — то, что она состоит из регионов», — заявил Володин.

«Как вы видите, Валентина Ивановна (Матвиенко), Ирина Анатольевна (Яровая) — с Камчатки, Николай Васильевич (Федоров) — из Чувашии, я с Саратова. Тех, кто родился в Москве и не помнит, что есть другие регионы, здесь нет», — подчеркнул он.

По его словам, диалог между законодательными органами разных уровней должен идти «на основе двустороннего движения».

«Поэтому здесь мы просто должны друг друга больше слышать. Если только кто-то будет слышать меньше или считать, что его повестка более главная, — наверное, это будет влиять на эффективность принимаемого решения и его качества. Самое главное здесь — слышать друг друга», — заключил Володин.