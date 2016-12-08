Углич, Ярославская область, 8 декабря, 2016, 15:56 — ИА Регнум. В Ярославской области деятельность мусорного полигона угрожает безопасности окружающей среды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Onf.ru Полигон

Как пояснили в организации, в Угличском районе с полигона твердых коммунальных отходов вблизи деревни Селиваново сточные воды сбрасываются в ручей, впадающий в реку Улейму. Об этом общественникам рассказали местные жители

«В августе этого года к нам обратились жители деревень Савино, Селиваново, Фалюково и Федотово, которые рассказали, что с полигона ТКО в ручей, впадающий в реку Улейму, сбрасывают сточные воды. Мы побывали на месте и констатировали, что пруд-испаритель, предназначенный для накопления поверхностного стока с территории объекта, завален отходами. При этом мусор перегнивает и превращается в жижу, а грязная вода уходит в ручей», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ Евгений Чуркин.

Факт нарушения природоохранного законодательства был подтвержден по итогам проверки, проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с областным управлением Росприроднадзора и регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования. Претензии по этому поводу были выдвинуты муниципальному предприятию «Зеленхозстрой», на балансе которого находится полигон. Природоохранная прокуратура возбудила два административных дела и оштрафовала «Зеленхозстрой» на сумму 133 тыс руб.

Устранение выявленных нарушений, по мнению представителей Ярославского ОНФ, требует незамедлительных мер. Общественники намерены держать ситуацию на контроле.

«Решить проблему по восстановлению пруда-испарителя необходимо до весны, чтобы во время таяния снега сточные воды не стекали за пределы полигона ТКО. На сегодняшний день проведена обваловка пруда и завершается подготовка технологической карты для захоронения в том числе тех отходов, которые предстоит извлечь из него», — сообщил Чуркин.