Красноярск, 8 декабря, 2016, 15:56 — ИА Регнум. На сессии Законодательного собрания сегодня, 8 декабря, во втором чтении принят бюджет Красноярского края на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов.

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Уточняется, что доходы и расходы выросли за счет уточнения межбюджетных трансфертов, предусмотренных для бюджета региона в проекте федерального бюджета (в 2017 году — на 1,4 млрд рублей, в 2018 году — на 15,6 млрд, в 2019 году — на 9,1 млрд). Эти средства имеют целевой характер и, в том числе, будут направлены на строительство объектов Универсиады, которая пройдет в регионе в 2019 году, а также на поддержку агропромышленного комплекса, выполнение переданных полномочий в области здравоохранения, социальной политики, лесного хозяйства и занятости населения и так далее.

В целом бюджет был принят в первом чтении со следующими параметрами на 2017 год: доходы — 191,6 млрд рублей, расходы — 204,8 млрд рублей, дефицит — 13,2 млрд рублей.

Добавим, что при рассмотрении документа в первом чтении депутаты приняли поправку, изменившую параметры бюджета: расходы за счет собственных средств в 2017 году выросли на 1,1 млрд рублей. В рамках второго чтения на основе депутатских поправок дополнительные средства в размере 1,1 млрд рублей распределили по конкретным направлениям. Также было произведено перераспределение сумм между статьями.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом парламенте, депутаты по результатам поэтапного голосования поддержали предложенные поправки и бюджет во втором чтении в целом. 36 депутатов проголосовали «за», 5 — «против», один воздержался.

«Принятый во втором чтении финансовый закон подтвердил, что экономика края на сегодняшний день стабильна, имеет мощный потенциал развития. Коллеги из некоторых фракций воздержались от голосования, то есть фактически не поддержали бюджет. Но это не говорит о том, что они не принимали участие в работе над этим документом. В комитетах активно обсуждались поправки, основным их предметом были текстовые статьи закона и приложения, которые, по сути, содержат всю финансовую информацию. Эти вопросы обсуждались на заседаниях комитетов и получили поддержку, в том числе других фракций», — заявил вице-спикер, председатель комитета по бюджету и экономической политике Дмитрий Свиридов.

Напомним, по состоянию на 1 ноября текущего года государственный долг Красноярского края составлял 94,8 млрд рублей (92,7 млрд по состоянию на 1 февраля).

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Согласно закону региона «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017—2018 годов», прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на текущий год утвержден в сумме 192,9 млрд рублей; общий объем расходов — в сумме почти 207 млрд рублей; дефицит краевого бюджета — 14,1 млрд.