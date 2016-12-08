Москва, 8 декабря, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, регламентирующий применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия сотрудниками ФСИН к осужденным, комитет по безопасности рекомендовал Госдуме принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Инициатива существенно доработана ко второму чтению. Так, исключается норма, позволяющая сотрудникам ФСИН применять силу и спецсредства (дубинки и электрошокеры) к заключенным за нарушение режима содержания.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий использовать спецсредства (резиновые палки, электрошокеры, светошокеры) в случае «нарушения режима содержания» или «иных противоправных действий, дезорганизующих деятельность учреждения». Также документ предусматривал применение силы «при исполнении обязанностей по конвоированию», разрешал использовать служебных собак и водометы.

Такие предложения Минюста вызвали негативную реакцию у правозащитников, которые опасались возможных злоупотреблений со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний по отношению к заключенным.

По действующему законодательству применение спецсредств разрешено при «злостном неповиновении» со стороны заключенного, например, для отражения его нападения на охрану или сокамерников или пресечения массовых беспорядков.