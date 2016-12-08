Сингапур, 8 декабря, 2016, 15:52 — ИА Регнум. В Сингапуре в результате трехдневной операции сотрудники полиции задержали 70 человек, подозреваемых в мошенничестве, сообщает 8 декабря CNA.

Микеланджело Караваджо. Шулеры. 1596

Задержанные, в возрасте от 17 до 68 лет, подозреваются в 187 случаях мошенничества на сумму $444 тыс.

Задержанные размещали объявления о продаже электроники в интернете. Жертвы мошенников оплачивали покупку, но не получали заказанную вещь.

Напомним, законодательство Сингапура предусматривает за мошенничество до 10 лет лишения свободы и денежный штраф в размере до $350 тыс.