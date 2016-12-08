Красногорск, 8 декабря, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Московская область остается в первой пятерке регионов РФ по числу проблемных долгостроев. Однако в 2016 году Подмосковье уступило сразу две позиции в этом списке. Сегодня в области насчитывается 24 проблемных объекта с 5,4 тыс. граждан. До конца года список долгостроев уменьшится еще на два объекта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заместителя председателя Правительства Московской области Германа Елянюшкина.

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«В течение этого года мы уступили сразу две позиции и стремимся к выходу из первой пятерки по числу проблемных долгостроев», — пояснил Елянюшкин.

Отмечатеся, что на сегодняшний день Подмосковье уступает место в списке Красноярскому краю (74 проблемных объекта), Новосибирской (56), Самарской (50) и Саратовской (25) областям.

Тем временем, с начала 2016 года перечень «проблемных» покинули уже 15 долгостроев и еще 2 объекта будут достроены до конца года, что позволит реализовать права почти 3 тысяч человек. До конца года планируется сдать и 12 домов обанкротившегося застройщика СУ-155 для 4 тыс. человек, а также 20 недостроенных объектов социальной инфраструктуры.

Напомним, Министерство строительного комплекса Московской области опубликовало «Черных список» из 22 застройщиков, которые существенно нарушили сроки передачи квартир гражданам, посоветовав «отказаться вступать в правоотношения с данными застройщиками».