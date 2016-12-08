Москва, 8 декабря, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин впервые вручил государственные премии за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности. Лауреатами премии стали врач Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и протоиерей Александр Ткаченко, об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Andrew Butko Елизавета Глинка

Елизавета Глинка, исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь», помогает попавшим в беду жителям и детям Донбасса и Сирии. Александр Ткаченко помогает учреждениям для безнадежно больных детей, руководит основанной им организацией «Детский хоспис». Глава государства отметил, что лауреаты премии являются примером людей, которые посвящают свою жизнь помощи другим, не ожидая за это наград и почестей.

«Сегодня ценности гуманизма, сострадания, милосердия находят всё больший отклик, объединяют наших граждан. Это ещё одно свидетельство позитивного, созидательного развития и гражданской зрелости нашего общества», — отметил Путин.