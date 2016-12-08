Волгоград, 8 декабря, 2016, 15:42 — ИА Регнум. В Волгоградской области пятеро мальчиков из многодетной семьи регулярно подвергались побоям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 8 декабря, истязателем оказался их собственный отец.

Цитата из к-ф «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, СССР Защита парав ребенка

Как выяснилось, мужчина — 38-летний житель одного из сёл Дубовского района — нигде не работает, злоупотребляет спиртным. О семейной идиллии домочадцам приходилось только мечтать, вместо этого дети часто становились свидетелями скандалов. Мальчиков, самому старшему из которых 11 лет, а младшему только два года, мужчина бил за малейшую провинность. Причем не только руками, но и ногами, ремнем, шваброй. Методы воспитания у горе-родителя тоже были «изощренные». Мужчина в приказном порядке мог поставить детей на колени в угол на весь день. Братья должны были стоять неподвижно, с опущенной головой и заложенными за спину руками.

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В Волгограде у горе-матери забрали пятерых детей

Выявил факт жестокого обращения с детьми инспектор по делам несовершеннолетних. Жителю Дубовского района теперь придется ответить за неисполнение своих родительских обязанностей перед законом. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ. За решеткой он может оказаться на срок до трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ждет суд и еще одну горе-родительницу. 25-летняя жительница Палласовского района, по данным следствия, регулярно била своего полуторагодовалого ребенка. Побои малышу женщина наносила шнуром от DVD-плеера, руками била по лицу, а также периодически оставляла его без еды.