Киев, 8 декабря, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Аномально сложные погодные условия привели к приостановке обслуживания авиарейсов в аэропорту «Борисполь» в Киеве. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

auntmasako Самолеты в аэропорте

«Уважаемые пассажиры, в связи с аномально сложными метеорологическими условиями и интенсивным ледяным дождем временно приостановлено обслуживание авиарейсов аэропорта «Борисполь», — говорится в сообщении. — Внимательно следите за изменениями в расписании рейсов».

Отметим, что 8 декабря на всей территории Украины ожидается снег с дождем.