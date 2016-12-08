Москва, 9 декабря, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 9 декабря, Госдума обсудит законопроект, дающий возможность еще в течение трех лет бывшим гражданам СССР оформить гражданство России или вид на жительство, сообщает ИА REGNUM.

Корнелис ван Пуленбург. Изгнание из рая. 1667

«Законодательное требование о депортации бывших граждан СССР, по каким-либо причинам не оформивших гражданство или вид на жительство до 1 января 2017 года, дискредитирует Российскую Федерацию и во многих случаях — невыполнимо», — отметил автор законопроекта Константин Затулин («Единая Россия»).

Парламентарий предлагает продлить действие норм, предусмотренных главой VIII закона «О гражданстве Российской Федерации», до 1 января 2020 года.

Напомним, что эта глава дала право на оформление гражданства РФ двум категориям лиц. Во-первых, тем, кто имел гражданство СССР и прибыл для проживания в РФ до 1 ноября 2002 года, не приобрел гражданство РФ, но и не имеет иного гражданства или вида на жительство, либо прописки (вида на жительство) в другом государстве, также их взрослые или несовершеннолетние дети. При этом от них не требуют получать разрешение на временное проживание или вид на жительство, предъявлять данные об источнике средств к существованию, сдавать экзамен по русскому языку. Во-вторых, тем, кто до 1 июля 2002 получил паспорт гражданина РФ на законном бланке в уполномоченных органах, но их гражданство поставлено под сомнение (паспорт изъят или считается недействительным), они могут быть признаны гражданами РФ вместе с несовершеннолетними детьми.

Принятие закона позволит воспользоваться нормами еще тысячам соотечественников, не успевающих сделать это до 1 января 2017 года, а также избежать масштабной административной работы и финансовых затрат по выявлению и депортации лиц, не определивших свой правовой статус на территории РФ в соответствии с законодательством, уверен Затулин.

Комитет Госдума по законодательству подчеркивает безусловную значимость предлагаемой инициативы «не только в контексте объективно целесообразного продления установленных благоприятных условий по приобретению российского гражданства для затрагиваемых представленным проектом категорий лиц, но и в плане обеспечения дополнительной государственной поддержки и защиты уже находящихся в Российской Федерации наших иностранных соотечественников в целом».