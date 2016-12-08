Москва, 8 декабря, 2016, 15:13 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Об этом 8 декабря сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

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Чем именно вызвана необходимость обысков, не уточняется. По предварительной информации, процедуру проводят представители Главного управления собственной безопасности МВД России и Федеральной службы безопасности.

Как сообщает «Лайф», речь идет о расследовании дела по провокации взятки. Как было установлено в ходе оперативной разработки, ряд сотрудников ГУЭБиПК пытались спровоцировать дачу и получение незаконного вознаграждения должностному лицу.

Стоит отметить, что ранее за преступления, в основе которых лежала та же схема, был задержан глава ГУЭБиПК МВД России Денис Сугробов, а также его заместитель Борис Колесников, позднее совершивший суицид. Фигурантами дела также являются подчиненные Сугробова.