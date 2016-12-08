Тамбов, 8 декабря, 2016, 15:10 — ИА Регнум. В Тамбове в суд передано дело в отношении бывшего руководителя газоснабжающей организации и его жены, которая занимала пост заместителя руководителя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, супруги обвиняются в растрате имущества компании в особо крупном размере, а именно в размере 25 млн рублей. С 2010 года оба в компании не работают.

Belta.by Подпись

По версии следствия, еще в 2008 году гендиректор организации и его жена перечисли деньги на счета фирмы, которая была под их контролем. По документам, деньги перечислялись за оборудование для автозаправочных станций. Его стоимость якобы составила 25 млн рублей. Мужчина, зная, что договор не будет исполняться, подписал его и отдал на подпись своему подчиненному, который был не в курсе замысла начальства.

«На основании указанного фиктивного договора с расчетного счета газоснабжающей организации было перечислено 25 миллионов рублей. Таким образом, обвиняемые обратили данные денежные средства в свою пользу, причинив газоснабжающей организации материальный ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Обвиняемые своей вины не признают. На их имущество сейчас наложен арест.