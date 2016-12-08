Москва, 8 декабря, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Звучащие на Западе призывы к введению новых ограничений против России в связи с обстановкой в Сирии вызвали сожаление в Москве. В Кремле также надеются, что угрозы все же не будут реализованы, об этом рассказал 8 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Само продолжение санкционной риторики вызывает у нас сожаление. Вызывает также сожаление нежелание и неготовность наших партнеров понять суть происходящих процессов», — отметил он.

По словам Пескова, попытки Запада «подменить неспособность и неготовность помогать в сирийском урегулировании абсолютно безосновательными угрозами» санкций вызывают непонимание. Представитель Кремля добавил, что западные партнеры, вместо того, чтобы помочь в вопросе разрешения сирийского кризиса, не предпринимают «ничего эффективного», напротив, только продолжают высказывать угрозы по введению новых абсурдных ограничений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря лидеры ряда стран ЕС, а именно Германии, Франции, Италии, Великобритании, совместно с США и Канадой выпустили совместное заявление по ситуации в сирийском Алеппо. Речь идет о введении дополнительных санкций против физических и юридических лиц, которые, по мнению Запада, действуют в интересах правительства Сирии.