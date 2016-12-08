Санкт-Петербург, 8 декабря, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Трое военнослужащих, совершивших, по версии следствия, убийство двоих медицинских сестер Военного окружного клинического госпиталя им. З.П.Соловьева в апреле 2016 года, оставлены под арестом до 12 марта 2017 года. Такое решение сегодня, 8 декабря, принял Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудники СИЗО

Обвиняемые в двойном убийстве просили изменить им меру пресечения на домашний арест, однако суд не нашел оснований для такого решения.

Как отмечают СМИ, один из обвиняемых — Давид Зиганшин — признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Как сообщало ИА REGNUM, вызвавшее большой общественный резонанс жестокое преступление произошло в ночь на 12 апреля в психиатрическом отделении военного госпиталя на Суворовском проспекте Петербурга. Две медсестры были найдены мертвыми со следами удушения.

Из госпиталя пропали трое пациентов-военнослужащих: солдат срочной службы Давид Зиганшин, контрактник Александр Томский и курсант Степан Даценко. Силовыми структурами региона была начата масштабная операция по их поиску. Днем того же дня предполагаемые преступники были задержаны пограничниками при попытке перехода госграницы с Финляндией в Выборгском районе Ленобласти.

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Фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное по предварительному сговору из корыстных побуждений), ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия) и ч. 2 ст. 338 УК РФ (дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Обвиняемым грозит пожизненный срок.

По данным следствия, женщин убили для завладения ключами от входной двери и побега из госпиталя. Кроме того, обвиняемые похитили мобильные телефоны пациентов отделения на общую сумму 20 тысяч рублей.