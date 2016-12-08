Анкара, 8 декабря, 2016, 15:00 — ИА Регнум.



Minval.az Разрушенный Алеппо

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил 8 декабря, что Турция предпринимает активные попытки договориться с Россией о введении режима прекращения огня в Алеппо, сообщает Figaro.

С таким заявлением Калын выступил в ходе пресс-конференции в Анкаре, в ходе которой он обвинил правительственные войска Сирии в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

В свою очередь, официальный Дамаск еще 6 декабря заявил, что ни о каком перемирии речь идти не будет до тех пор, пока боевики не покинут город. План вывода, который глава российской дипломатии Сергей Лавров обсудит 8 декабря со своим американской коллегой Джоном Керри в Гамбурге, представила Москва. На данный момент сирийские мятежники отказываются покидать город, заявляя о своей готовности сражаться до конца.