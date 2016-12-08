Севастополь, 8 декабря, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Правительство Севастополя срочно закупает пять специальных автомобилей для дорожных работ. Дисциплинарное взыскание получили два чиновника. Таким образом власти города отреагировали на инцидент с неподготовленным дорожным покрытием 5 декабря, что привело к транспортному коллапсу в Севастополе, передает 8 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега

«Соответствующие решения были приняты. Они касались дисциплинарных взысканий соответствующего руководителя в департаменте транспорта и инфраструктуры, заместитель «Севавтодора» уволен», — сказал журналистам врио губернатора Дмитрий Овсянников.

Вместе с тем Овсянников отказался оценивать работу коммунальных служб Севастополя по протесту прокурора, обозначив приоритет конкретных «замечаний от горожан».

«Я не буду оценивать работу коммунальных служб в связи с представлением прокурора в адрес города… Признаем и делаем не в связи с протестом прокуратуры, который носит поверхностный характер. Давайте будем реагировать на обращения горожан, а не на бумаги прокуратуры», — сказал глава города.

Правительство Севастополя также решило увеличить парк дорожной техники ГУП «Севастопольский автодор». Для покупки пяти комбинированных дорожных машин из Резервного фонда правительства выделено 36 млн 865 тыс.рублей.

«Срок поставки — до 27 декабря. Машины универсальные — будут работать и зимой, и летом. Это мехуборка, посыпка, пылесос, мойка, самосвал», — сказал и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Как сообщало ИА REGNUM, городская прокуратура Севастополя 7 декабря внесла представление врио губернатора о привлечении к ответственности виновных в транспортном коллапсе, отметив, что в 2016 году на содержание дорог, санитарную очистку территорий было выделено 260 млн рублей.