Москва, 8 декабря, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Олимпийские советы Севастополя и Республики Крым вошли в состав членов Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил глава ОКР Александр Жуков на олимпийском собрании в Москве.

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«Сейчас был вопрос о включении Крыма и Севастополя в нашу олимпийскую семью, — сказал Жуков. — Сообщаю: решение есть — мы включили их».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.