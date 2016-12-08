Красногорск, 8 декабря, 2016, 15:24 — ИА Регнум. 8 декабря Московская областная Дума приняла бюджет Подмосковья на 2017 год и плановый период 2018—2019 гг. на неделю раньше планируемого срока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Согласно главному финансовому документу Подмосковья, общие доходы Московской области в следующем году составят 399,2 млрд рублей, а расходы — 436,9 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 10% или более 37 млрд рублей.

Расходы бюджета будут распределены по 16 государственным и одной адресной программам. Так, объём средств, направляемых на содержание школ и детских садов, увеличился на 10,6% — до 86 млрд рублей. Прогнозируется, что властям удастся довести среднемесячную заработную плату педагогов до 47,9 тыс. рублей, а сотрудников детских садов — до 44 тысяч рублей.

На меры социальной поддержки (выплату пособий, доплаты до прожиточного минимума пенсионера, содержание учреждений социальной защиты, реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья, а также на меры поддержки в сфере здравоохранения и другие мероприятия) будет выделено 76,4 млрд рублей.

В бюджете будут заложены также новые направления. Так, отдельно средства будут направляться на строительство школ для ликвидации второй смены — 6,1 млрд рублей. На строительство спортивных сооружений выделено 3,5 млрд руб. в следующем году. На ремонт подъездов будет выделен миллиард рублей.

Напомним, проект бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов был утвержден Мособлдумой в ноябре 2015 года. Тогда планировалось, что в 2016 году общий объем доходов области составит 371 млрд рублей, а расходы бюджета — 406 млрд рублей. Дефицит бюджета Московской области должен был составить 35 млрд рублей.