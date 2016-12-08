Москва, 8 декабря, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Жители России не намерены снижать расходы на празднование Нового года. В среднем объём затрат уложится в сумму 16 900 рублей на одного человека. Соответствующая информация содержится в исследовании потребительских расходов «Новый год и Рождество — 2017» компании Deloitte, пишет газета «Ведомости».

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В исследовании учитывалось мнение жителей 14 стран Восточной и Западной Европы. Опрос проводился с последней сентябрьской недели по последнюю неделю октября.

Затраты на новогоднее празднование в этом году на два процента превысят аналогичные за прошлый год. Статьи расходов совпадают с предыдущими.

«На подарки у среднего потребителя пойдет около 43% бюджета, на еду и напитки — 45%, остальное — на развлечения», — сообщает издание.