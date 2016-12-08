Ярославль, 8 декабря, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Город Рыбинск Ярославской области планирует поставить новый рекорд в строительстве снежных крепостей. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска, «рекордная» стройка назначена на 21 января — горожанам предстоит соорудить конструкцию из снега без использования спецтехники высотой не ниже 1,5 метров с толщиной стен не менее 50 сантиметров и внешним периметром не меньше 100 метров.

Rybinsk.ru Снежная крепость

Городской конкурс «Снежная крепость» проходит в Рыбинске уже пятый год. По мнению организаторов конкурса, круглая дата — прекрасный повод снова попасть в Книгу рекордов России. Первый же рекорд был установлен в 2015 году — рыбинская крепость была зарегистрирована как самая длинная снежная стена в стране — длина постройки составила 92 метра.

В 2016 году конкурс разделен на два этапа: строительство снежных крепостей на дворовых территориях в период с 20 декабря по 20 января и, следом, строительство одной большой крепости командами-участницами конкурса. Впрочем, сроки могут быть увеличены — в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В рамках «Большой стройки» будут организованы мини-игры для гостей мероприятия и участников и мини-конкурс «Снежная скульптура» — в них смогут принять участие все желающие.

Голосование за лучшую снежную крепость во дворах начнется 22 января. Победителей в основных номинациях определит жюри. 28 января планируется праздник награждения победителей главного конкурса и всех сопутствующих мини-конкурсов.