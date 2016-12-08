Москва, 8 декабря, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Стратегию по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции до 2025 года утвердил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Я утвердил стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на период до 2020 года и плановый период до 2025 года», — сообщил он на заседании правительства.

Производство подделок и контрафакта мешают созданию цивилизованного рынка, отметил Медведев.

По его словам, оценить масштабы бедствия в точных цифрах довольно сложно, поскольку незаконный оборот находится в теневом секторе экономики.

«Тем не менее, в ряде отраслей, по различным оценкам, доля такой продукции может быть очень большой — до 50%», — сказал глава правительства.