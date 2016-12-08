Афины , 8 декабря, 2016, 14:48 — ИА Регнум. В сентябре уровень безработицы в Греции упал на 0,2% и достиг 23,1%, сообщает 8 декабря Reuters.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Количество официально зарегистрированных безработных составило 1 млн 110 тыс. человек. Уровень безработицы в возрастной группе от 15 до 24 лет снизился до 46,1%, в аналогичный период прошлого года он составлял 49,1%.

Правительство Греции считает, что в 2017 году уровень безработицы должен сократиться до 22,6%, а темп экономического роста достигнет 2,7%.

Напомним, в Греции уровень безработицы все еще остается одним из самых высоких в Европейском союзе, где средний уровень безработицы в октябре составил 9,8%, минимальный показатель за последние семь лет.