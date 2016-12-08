Санкт-Петербург, 8 декабря, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Спустя три дня после запуска Центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге автомобильный поток на ЗСД вырос с 120 тыс. до 200 тыс. машин в сутки. Об этом сегодня, 8 декабря, на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти сообщил генеральный директор ООО «Магистраль северной столицы» (это предприятие эксплуатирует ЗСД) Алексей Бнатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Nch-spb.ru Мост над Финским заливом на Центральном участке ЗСД

Трафик возрос на 75%, сказал Алексей Бнатов. Эти данные он передал министру транспорта России Максиму Соколову, участвующему в заседании.

Напомним, Центральный участок ЗСД торжественно открыли в присутствии президента России Владимира Путина 2 декабря, полностью для движения трасса открылась в ночь с 3 на 4 декабря.

Читайте также: В Петербурге открыли ЗСД: Здорово, сложно, дорого

Отметим, ранее концессионер строительства ЗСД заявлял, что рассчитывает на рост потока после ввода всей трассы на 70−100%, что, с учетом доплаты из городского бюджета, позволит окупить вложенные в строительство инвестиции до 2020 года и за свой счет построить три новых съезда с ЗСД.

Добавим, из-за необходимости согласований по тарифу на проезд, до середины февраля 2017 года проезд по Центральному участку ЗСД будет бесплатным.

Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Центральный участок Западного скоростного диаметра соединил уже функционирующие Южный и Северный участки ЗСД, сделав возможным сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, примерно за 20 минут.