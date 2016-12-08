Москва, 8 декабря, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Российский боксер Денис Лебедев, уступивший по очкам своему соотечественнику Мурату Гассиеву в поединке за звание чемпиона мира по версии IBF, сломал кисть в одном из первых раундов. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский на своей странице в соцсети Twitter.

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«В одном раундов Денис сломал кисть, — отмечает Рябинский. — И весь оставшийся бой боксировал со сломанной рукой».

При этом глава компании «Мир бокса» добавил, что на данный момент спортсмен чувствует себя хорошо.

«Никаких проблем нет», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в Москве боксер Денис Лебедев проиграл своему соотечественнику Мурату Гассиеву пояс чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе. Поединок продолжался все 12 раундов. В итоге Гассиев победил Лебедева раздельным решением судей со счетом 116−112, 116−111, 113−114.

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