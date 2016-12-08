Москва, 8 декабря, 2016, 14:25 — ИА Регнум. В сфере госзакупок сформировались крупные преступные сообщества, на упреждение деятельности которых следует направить свою деятельность контрольно-надзорным органам. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 декабря заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Президиума Совета законодателей РФ.

ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Нужно, чтобы надзорные органы на стадии реализации проектов просто брали и защищали, соответственно, в том числе проведение этих конкурсов от недобросовестных участников, которые уже изначально ставят другую цель — поживиться, но не построить, не обеспечить товарами», — заявил Володин.

«А у нас ждут когда-либо чиновник не нарушит что-то, либо всё это сольётся, потом опять кого-то обвинят», — продолжил он.

По его мнению, когда рассматривается реализация серьёзного проекта, «в рамках прокурорского надзора, в том числе понимая, что за фирмой ничего нет, даже офис арендуется, в рамках мер прокурорского реагирования — можно высказать позицию».

При существующей практике многие важные проекты переносятся и в результате не реализуются именно в связи с тем, что все проверки проводятся уже по факту нарушений. По мнению Володина, пытаться проводить «поголовные» проверки не обязательно — в сфере госзакупок уже оформились конкретные преступные сообщества, для выявления которых и нужно приложить усилия надзорным органам.

«Эти фирмы, если серьёзные проекты реализуются, их же десятки. Это уже превратилось в бизнес, причём бизнес через вымогание и откаты. Почему такие (преступные) сообщества активизировались? Они видят свою безнаказанность, и они занимаются этим преступным, в общем-то, бизнесом», — подчеркнул председатель Государственной думы.

Отметим, что Минэкономразвития ожидал в 2017 году снижения нарушений закона в сфере госзакупок — до 55 тыс. Между тем, за 9 месяцев их число уже достигло 120 тыс., на что прокурорами было вынесено 5,5 тыс. протестов, 27 тыс. представлений, 1,5 тыс. исковых заявлений в суды. К административной ответственности привлечены более 30 тыс. нарушителей.