Калуга, 8 декабря, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В Калуге 7 декабря был задержан начальник управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области. О задержании полковника полиции корреспонденту ИА REGNUM сообщил 8 декабря на условиях анонимности источник в правоохранительных органах.

Ukr-online.com Задержание

Между тем, официально информацию о задержании высокопоставленного офицера областной полиции в региональных управлениях МВД России и СКР не подтверждают, но и не опровергают. По сообщению life.ru, полковник полиции Елистратов подозревается в покровительстве и незаконной предпринимательской деятельности.

Напомним, что в 2016 году на калужских полицейских было заведено 18 уголовных дел. 13 полицейских привлечено к уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности. Об этом сегодня, 8 декабря, стало известно по итогам брифинга, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией, который состоялся в прокуратуре Калужской области.

Так, правоохранительными органами области за 11 месяцев 2016 года выявлено 156 преступлений коррупционной направленности. Принятые меры позволили арестовать и изъять имущество по делам о преступлениях данной категории на сумму свыше 88 млн рублей.

При осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратурой области в 2016 году выявлено более трех тысяч нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 700 должностных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 31 уголовное дело.