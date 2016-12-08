Москва, 8 декабря, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Москва ожидает погашения долгов по газу от Белоруссии. Из Минска поступило предложение по решению вопроса с платежами. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Аркадий Дворкович сегодня, 8 декабря.

Hyser.com.ua Долг за газ

«Ждём оплаты», — заявил Дворкович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик заявил, что работа между Москвой и Минском по нефтяным и газовым вопросам продолжается. Белоруссия направила России предложения по оплате газа и поставкам нефти.

Напомним, Минск с 2015 года добивается снижения цены на российский газ, а с 2016 года белорусские госпредприятия стали оплачивать продукцию белорусской «дочки» «Газпрома» не по контрактной цене, а по цене, которую сочли правильной в Совмине Белоруссии: образовался долг около $300 миллионов. Минск не признавал этот долг, пока не сократились поставки нефти из России.

В октябре белорусское руководство согласилось погасить долг до 20 октября, но до сих пор не сделало этого.