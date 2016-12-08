Москва, 8 декабря, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Представитель прокуратуры, выступая в Мосгорсуде по делу бывшего начальника антикоррупционного главка МВД РФ Дениса Сугробова, потребовала для подсудимого наказания в виде 22 лет лишения свободы. Об этом 8 декабря сообщает Business FM.

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«Выступая в ходе прений в Мосгорсуде, гособвинитель заявила, что считает полностью доказанным предъявленное подсудимому обвинение, в том числе в организации преступного сообщества», — отметил один из участников процесса, добавив, что отбывать срок Сугробов должен, по мнению прокурора, в колонии строгого режима.

Вину еще девяти фигурантов дела обвинители также посчитали полностью доказанной. Однако подсудимые свою вину отрицают, а их адвокаты намерены добиваться оправдательных приговоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на скамье подсудимых находятся бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Денис Сугробов, семеро его подчиненных и предприниматель. Еще один фигурант, заместитель Сугробова генерал Борис Колесников, совершил суицид в ходе следствия.

Фигурантам, в зависимости от роли каждого, инкриминируется ряд статей УК, среди которых «Организация преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения», «Провокация взятки либо коммерческого подкупа», «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий». Общее число эпизодов преступной деятельности составляет 21.