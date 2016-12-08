Москва, 8 декабря, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 9 декабря, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 52,13 копейки и составил 63,39 руб.

Курс евро к рублю упал на 25,44 копейки — до 68,24 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 40,1 копейки — до 65,57 руб.