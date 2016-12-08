Москва, 8 декабря, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Российское руководство поддерживает продолжение переговоров по урегулированию кризиса вокруг Алеппо (Сирия) и сирийского конфликта в целом. Пауз в переговорах быть не должно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 8 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты попросили Пескова прокомментировать, каковы ожидания российского руководства от встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим американским коллегой Джоном Керри в вопросе по Сирии. Представитель Кремля ответил, что Москва, как и раньше, выступает за продолжение контактов. Сейчас диалог ведётся на уровне министров иностранных дел — в том ключе, в котором президенты двух стран обсуждали ситуацию в Лиме.

«Какие-то паузы в этом процессе абсолютно недопустимы, поэтому работа ведется», — заявил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров и Керри в ходе переговоров в Гамбурге 7 декабря обменялись мнениями по ситуации в Алеппо. Стороны договорились провести ещё одну встречу утром 8 декабря.

«Мы обсуждали экстремально сложную ситуацию вокруг Алеппо, обменялись некоторыми идеями, планируем встретиться завтра утром, чтобы сверить часы», — сказал Керри.

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