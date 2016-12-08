Кострома, 8 декабря, 2016, 13:57 — ИА Регнум. В Костромской области перед судом предстанут бывший глава сельского поселения и главный специалист администрации, обвиняемые в совершении мошенничества. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области.

Леонид Соломаткин. Свадьба. 1872

По версии следствия, в 2013—2015 годах глава поселения, вступив в предварительный сговор с главным специалистом администрации сельского поселения, незаконно получали от граждан денежные средства в размере от тысячи до семи тысяч рублей за выделение мест для захоронения на кладбище и за проведение выездных регистраций браков. При этом граждан вводили в заблуждение, так как услуги должны были предоставляться администрацией бесплатно. Таким способом обвиняемые незаконно получили 66 тысяч рублей, которые использовали в личных целях.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Никольского сельского поселения Костромского муниципального района и главного специалиста администрации сельского поселения по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Костроме бывшего главного специалиста по учету захоронений муниципального учреждения «СМЗ по ЖКХ» осудили за торговлю кладбищенской землей. Женщина пользовалась тем, что люди не знали, что участок земли предоставляется бесплатно, и от обманутых родственников получила более 197 тысяч рублей. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также обязал выплатить пострадавшим компенсации.