Москва, 8 декабря, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Представители администрации президента России не собираются встречаться Картером Пейджем, американским бизнесменом и бывшим советником избранного главы США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Кремль

«Нет, мы, честно говоря, никаких контактов не имели, не имеем по-прежнему, и в данном случае никаких планов нет», — отметил он. Песков добавил, что ему стало известно о прибытии Пейджа в Москву из сообщений СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам Пейдж, который намерен пробыть в Москве до 13 декабря, заявил о своем намерении встретиться с «влиятельными бизнесменами и идейными лидерами». В МИД РФ также отметили, что встреча с бизнесменом из США в планы дипломатов не входит.