Красногорск, 8 декабря, 2016, 14:24 — ИА Регнум. В 2017 году на капитальный ремонт 2235 тыс. жилых многоквартирных домов в Московской области планируется потратить 10,7 млрд рублей. Всего региональная программа капитального ремонта в регионе рассчитана на 25 лет и включает в себя 45,9 тыс. домов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замминистра ЖКХ Московской области Алексей Пятанов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

По словам Пятанова, в 2014 году в Подмосковье было отремонтировано 940 многоквартирных домов, в 2015 году — 1716 многоквартирных домов, а 2016 году — 2469 домов.

«Каждый год количество домов растет, есть динамика, значит, программа нужна и положительно реализуется в нашем регионе», — заявил замминистра, подчеркнув, что вся программа капремонта жилых домов региона является самой большой среди регионов РФ в ЦФО.

Однако, как, в свою очередь, заявила руководитель Ассоциации председателей советов МКД Московской области Юлия Белехова, зачастую качество проводимого в области капитального ремонта оставляет желать лучшего.

«То, что мы получили в 2015 году, когда многие подрядчики исчезли с крыш и крыши остались открытыми. Обратите внимание на качество! <…> Есть подрядные организации, где люди впервые видят кровлю. Понимаю, что они выиграли аукцион, но должны быть жесткие требования. Если нужно изменить федеральное законодательство, то давайте будем выступать с инициативой. Не дело, когда управдома знают больше, чем подрядные организации», — заявил Белехова, отметив, что Ассоциация планирует составить собственный антирейтинг подрядчиков.

Напомним, ранее глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун заявил, что качество выполняемых работ по капремонту, проводимых в муниципалитете, также оставляет желать лучшего, а выбор подрядчиков остается крайне непрозрачным.

«Качество работ такое, что в лучшем случае тратится половина всех денег. Получается, что 80% фактически расхищается, и это по всем районам. В Чеховском районе был тоже недоволен глава», — пояснил Шестун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в региональную программу капитального ремонта было включено около 2,5 тысячи многоквартирных домов, в 25% из них будет проведен комплексный ремонт, включающий в себя два, три и более вида работ. Общий объем фонда капитального ремонта — более 10 млрд рублей.