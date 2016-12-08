Минск, 8 декабря, 2016, 13:45 — ИА Регнум.



President.gov.by Александр Лукашенко

Деятельность российского Внешэкономбанка в Белоруссии будет гарантированно поддержана руководством республики. Об этом сегодня, 8 декабря в Минске в ходе переговоров с председателем российской госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Сергеем Горьковым заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко отметил, что состояние белорусской экономики во многом зависит от ситуации в России. Он также сообщил, что в банковской системе республики «кадровые назначения согласуются с Национальным банком, а через него с президентом». Барьер для входа на рынок новых банков отсутствует.

«У нас нет этого барьера. Мы отказались от того, чтобы были только государственные и только белорусские банки», — заверил руководитель республики.

«Поэтому если любой банк, в том числе и ВЭБ, будет соответствовать этим критериям, милости просим, вы всегда найдете у меня защиту, если нужно. Но у нас этой защиты и искать не надо. Нет у нас каких-то разборок, «накатов» каких-то. Это очень опасно, — подчеркнул белорусский лидер. — Вы можете быть спокойны и уверены в безопасности своего предприятия на территории Белоруссии, какие бы ни были у нас отношения с Россией (не дай бог, конечно)».

«Согласитесь, как бы мы ни были с Россией дружны, это другое государство. И очень часто крупные российские фирмы у нас работали, и они всегда были защищены даже от того, что у них происходило на родине. Те, кто меня когда-то не послушался (у меня три такие фирмы навскидку — «Уралкалий» и другие), развалились, там сегодня другие люди. Тот, кто послушал, мы их защищали, поддерживали. И наклонить нас в этом плане не сможет никто: ни российское руководство, ни американское», — заявил Лукашенко.

«Публично хочу сказать, что вы всегда будете иметь и от меня, и от правительства, Национального банка, прежде всего, поддержку. Но если вы будете относиться к нам и нашим предприятиям, физическим, юридическим лицам, как в России. Для вас Белоруссия должна быть как Россия», — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

«Вы кредитуете наши крупнейшие предприятия на сотни миллионов долларов. Я очень ценю то, что в трудные времена вы не бросили заниматься этим вопросом. Это говорит о том, что вы серьезно пришли в Белоруссию и готовы здесь работать», — сказал Лукашенко, отметив, что ВЭБ не отказывался от поддержки Белоруссии даже в «самые сложные времена».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Белоруссия и Россия переживали «калийную войну», символом которой стал арест в Минске приглашенного на переговоры гендиректора российского ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Приглашение направил глава правительства Белоруссии, а арест санкционировал Лукашенко. «Дело Баумгетнера» во многом было беспрецедентным и резко ухудшило инвестиционный имидж Белоруссии.

Россия является главным кредитором Белоруссии и основным инвестором в её экономику. На долю российского рынка приходится около половины совокупного белорусского экспорта. Александр Лукашенко поставил перед Совмином задачу диверсифицировать экспорт и импорт с целью уменьшения экономической зависимости от России, однако справиться с этим поручением правительству не удалось.